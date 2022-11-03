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В Мелитополе сработала система ПВО

В Мелитополе Запорожской области сработала система противовоздушной обороны, «городу ничего не угрожает», сообщила администрация в телеграм-канале.

Корреспондент «РИА Новости» сообщил о пяти-шести взрывах, они прозвучали в 5:40-5:50 утра.

После присоединения области к России Мелитополь стал столицей субъекта, но «временно», так как город Запорожье находится под контролем Украины.

В октябре Мелитополь подвергался атакам со стороны ВСУ, в городе также произошло несколько терактов. Последний был 25 октября. У здания запорожской телекомпании ЗАТВ взорвался автомобиль, в котором находилось самодельное взрывное устройство. В итоге пострадали шесть человек, в том числе сотрудники телекомпании.

Этой ночью ПВО работала и в другом новом регионе — в Новой Каховке Херсонской области. Власти заявили о десяти воздушных взрывах.

Теги
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