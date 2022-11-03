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В Новой Каховке произошло более 10 взрывов во время работы ПВО

В Новой Каховке Херсонской области работает система противовоздушной обороны, около 1:00 произошло «больше 10 воздушных взрывов», сообщила администрация города в телеграм-канале.

С 31 октября идет эвакуация из Новокаховского городского округа, а также из других муниципальных округов на левом берегу Днепра. Ранее в Херсонской области шла эвакуация жителей правого берега.

Власти объясняют необходимость отъезда жителей угрозой подготовки Украиной массированного удара по Каховской ГЭС, которая находится в Новой Каховке. Кроме того, как заявило руководство региона, эвакуация поможет создать «эшелонированную оборону» для отражения атак ВСУ.

Жителям новой эвакуируемой зоны пообещали, что на них будет распространяется программа помощи, которую получили ранее эвакуированные: это единовременная выплата в 100 тыс. руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России.

Теги
Новая Каховка ПВО взрывы Военная операция на Украине
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