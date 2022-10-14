Рогов сообщил о попытке удара по Мелитополю дронами-камикадзе ВСУ

Украинские военные пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако один из них сбила система противовоздушной обороны, а второй «из-за неумелых действий» рухнул и взорвался, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Мелитополь является временной столицей Запорожской области, часть которой вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября. В запорожской ВГА анонсировали проведение референдума на оставшейся части области после ее перехода под контроль российской армии. Наряду с Запорожской в состав России также вошли Херсонская область, ДНР и ЛНР.

Украина и ряд других стран не признали итоги голосований и осудили присоединение регионов к России. Киев заявил, что планирует вернуть утраченные территории.