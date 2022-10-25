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Число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до шести

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Число пострадавших при взрыве у здания запорожской телекомпании ЗАТВ выросло до шести, сообщил в своем телеграм-канале член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Шесть человек, по уточненным данным, в том числе 12-летний ребенок, пострадали от <...> взрыва автомобиля около здания телерадиокомпании в Мелитополе», — написал он.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших из числа гражданских и сотрудников телекомпании. Начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков уточнил, что причастных к произошедшему уже ищут.

Взрыв, о котором идет речь, произошел утром 25 октября. Власти города сообщили, что у здания запорожской телекомпании ЗАТВ сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в автомобиле. Член комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич писал, что мощность взрывного устройства составила «1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте».

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором пообещал восстановить пострадавшие при взрыве помещения и фасад здания телекомпании (в нем, по словам Балицкого, произошел пожар). Он также заверил, что жителям соседних домов, чьим квартирам был нанесен ущерб, выплатят компенсацию. В основном пострадали стоявшие около места взрыва машины, а в соседних домах выбило стекла, рассказал он.

Мэр Мелитополя Галина Данильченко уточнила, что журналисты и телеканал возобновили работу в обычном режиме.

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Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в конце сентября. Столицей региона временно стал Мелитополь. Областной центр — город Запорожье — остается под контролем Киева.

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