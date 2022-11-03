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СБ ООН не принял российскую резолюцию о биолабораториях на Украине

СБ ООН не принял резолюцию России по биолабораториям США на Украине
По мнению зампостпреда России при ООН, Запад боится создания комиссии, которая изучала бы данные Москвы. Российское Минобороны с весны заявляет о «военно-биологических программах США» на Украине, Киев и Вашингтон это отвергают
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о расследовании возможной деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщает Reuters.

За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Еще девять делегаций воздержались, уточняет ТАСС.

Для того чтобы резолюцию приняли, необходимо девять голосов из 15 при условии, что никто из постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) не воспользуется правом вето.

Документ, который внесла Россия, предполагал создание комиссии из всех членов СБ ООН «для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории» (цитата по «РИА Новости»).

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что разочарован итогами голосования. По его мнению, «страны Запада попросту боятся создания комиссии», которая изучала бы подготовленные Москвой документы. Россия продолжит расследовать, не нарушили ли СШИ и Украина конвенцию, пообещал он.

Российское Минобороны еще весной утверждало, что на Украине реализовывались «военно-биологические программы США». По данным ведомства, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Вашингтон и Киев отвергали эти обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что на территории страны никогда не разрабатывалось химического, биологического или любого другого оружия массового поражения, а лаборатории на Украине, оставшиеся со времен СССР, «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В Пентагоне заявления Москвы назвали «классической российской пропагандой». Президент США Джо Байден говорил, что «гарантирует» отсутствие американского биооружия в Европе.

Россия уже несколько раз созывала Совет Безопасности ООН по данным о биолабораториях на Украине. В организации заявили, что не могут проводить расследование, поскольку не имеют для этого мандата и возможностей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Совет безопасности ООН резолюция биологическое оружие
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