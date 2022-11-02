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Кадыров объяснил уход главы Совбеза Чечни словами о «пути Ахмата-Хаджи»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

У тех, кто служит в команде Ахмата Кадырова, нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя уход Апты Алаудинова с должности секретаря Совбеза Чечни. «Быть на пути Ахмата-Хаджи — это превыше всего», — сказал он.

В августе Алаудинов получил звания Героя России и Героя ЛНР. За месяц до этого он был назначен секретарем чеченского Совбеза.

В своем обращении Кадыров также сказал, что после того, как специальная военная операция завершится, президент Владимир Зеленский будет подметать проспект Путина в Грозном. «Этого чертенка, Зеленского, привезем в Грозный и назначим старшим уборщиком на проспекте Путина. Или главным, как назвать его правильно. Будет чистить проспект, я придумал ему такую должность», — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, спецоперация скоро завершится.

В августе глава Чечни предложил объявить украинскому президенту «кровную месть». В начале марта он дважды призывал украинского лидера передать власть бежавшему из страны экс-президенту Виктору Януковичу. Кадыров также советовал главе Украины «довериться России» и «уповать на судьбу».

Теги
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Рамзан Кадыров Чечня Владимир Зеленский Украина

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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