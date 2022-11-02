Кадыров освободил командира «Ахмата» от должности секретаря Совбеза Чечни

Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Командир подразделения спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря Совета безопасности Чечни. Указ главы республики Рамзана Кадырова опубликован на его сайте.

«Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — сказано в документе. Алаудинов также является помощником главы республики по силовому блоку.

Кадыров назначил его на должность секретаря Совбеза в июле. В августе Алаудинов получил звания Героя России и Героя ЛНР. По словам Кадырова, президент России Владимир Путин таким образом отметил его вклад «в борьбу с шайтанами».

Алаудинов регулярно сообщает об обстановке из зоны специальной военной операции, его сводки зачастую приводит Кадыров. Так, 7 октября командир «Ахмата» сообщил о занятии стратегически важного оборонительного рубежа в районе поселка Спорное в Донецкой области. В конце октября Кадыров заявил, что «под прямым контролем» чеченских отрядов в контролируемом Алаудиновым секторе находится более 100 км территории, и ни один метр ее «отвоевать врагу ни разу не удалось».