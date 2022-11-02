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Военком рассказал, что делать с повесткой после окончания мобилизации

Военком Ростовской области разъяснил действия, если повестка пришла после 29 октября
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров допустил отправку повесток после прекращения призыва в регионе. Его цитирует «Комсомольская правда» Ростова-на-Дону.

«В этом случае надлежит явиться в военный комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения», — сказал Егоров, уточнив, что просроченную повестку мог не вовремя вручить работодатель.

Военком отметил, что отправка повесток прекращена, поскольку частичная мобилизация в Ростовской области закончилась еще 29 октября. По его словам, призыву не подлежат «те, кто в силу объективных обстоятельств получил ранее отправленную повестку позже этой даты».

3 октября в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева заявили, что регион полностью выполнил план Минобороны по частичной мобилизации, однако она может быть продолжена «при получении дополнительного задания», сообщал местный портал 161.ru. 11 октября Голубев сообщил о новом задании по частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану властей, требовалось призвать 300 тыс. человек, при этом не сообщалось, сколько военнослужащих будет призвано в каждом регионе.

28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизации президенту Владимиру Путину. Президент заявил о завершении призыва 31 октября.

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Теги
Ростовская область частичная мобилизация повестки
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