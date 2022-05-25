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Россия и Киргизия возобновят железнодорожное сообщение 6 июня

Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Железнодорожное сообщение России и Киргизии восстановят в начале июня, сообщили «Киргизские железные дороги» на сайте.

С 6 июня раз в неделю по понедельникам начнет ходить поезд Бишкек — Казань. 8 июня запустят поезд Бишкек — Самара. Он будет ходить по средам и пятницам.

Один раз в восемь дней начиная с 9 июня пассажиры смогут ездить из Бишкека в Новосибирск.

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Движение между странами остановили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Несмотря на возобновление железнодорожного сообщения, некоторые ограничения по COVID-19 остаются в силе.

Пассажиры смогут сесть в поезд только со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Она должна быть выдана не раньше 72 часов на момент пересечения границы. Документ может быть составлен на казахском, русском или английском языках.

При этом справка не нужна детям до пяти лет, если документ есть у сопровождающих, членам правительственных делегаций Казахстана, экипажам локомотивных и поездных бригад. Требование также не касается вакцинированных или ревакцинированных в последние полгода в Казахстане.

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