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В ДНР заявили о взятии опорного пункта ВСУ и пленении украинских военных

Народная милиция ДНР: взят опорный пункт ВСУ в районе поселка Невельское

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Бойцы народной милиции Донецкой народной республики взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе поселка Невельское, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Поселок Невельское расположен к западу от Донецка.

«В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе — иностранного производства, захвачены пленные», — отмечается в сообщении.

Народная милиция ДНР также опубликовала кадры захваченных позиций ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о продвижении военных на угледарском направлении (Угледар — город в 40 км к юго-западу от Донецка). До этого Минобороны России сообщало о выходе войск к окраинам села Павловка, расположенно в 5 км южнее Угледара.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал о «жестких штурмовых действиях» российских сил в ДНР.

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Военная операция на Украине народная милиция ЛНР пленные ВСУ
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