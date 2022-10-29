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В ДНР заметили переход ВСУ на самую дальнобойную артиллерию

Российские войска продвигаются на севере и северо-западе, из-за чего прежние позиции для ВСУ становятся небезопасны, упало число выпускаемых по населенным пунктам снарядов, заявили в ДНР. Пушилин ранее сообщил о важном продвижении
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украинская армия почти полностью перешла на использование наиболее дальнобойных артиллерийских систем 152 и 155 мм, при этом число запускаемых упало двукратно, отмечают в Народной милиции ДНР, заявил ТАСС депутат парламента республики Андрей Баевский.

«И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 «Град» и HIMARS», — подчеркнул он, выразив уверенность, что причиной этому стало продвижение российских войск на северном и северо-западном направлении.

В результате прежние огневые позиции становятся небезопасными для ВСУ, военнослужащие вынуждены либо отказываться от ведения огня, либо вести стрельбу с расстояния от 25 км, продолжил Баевский. Он пояснил, что такое расстояние не позволяет применить артиллерию калибром 122 мм, «а эпизодические применения одиночных орудий заканчиваются уничтожением расчета и орудия».

«При этом мы фиксируем сокращение количества выпускаемых по нашим населенным пунктам снарядов до 160-180 в сутки. Это существенно меньше, еще летом выпускалось от 400 и больше снарядов, а в отдельные дни и более 600», — добавил депутат.

Ранее днем, 28 октября, об успешном продвижении войск почти на всей линии соприкосновения заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Продвижение сейчас проходит где-то на 50–100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, занимаются лесопосадки, то есть противник оттуда выбивается», — рассказывал он. Позднее Пушилин отметил, что речь пока не идет об занятии «каких-то там вот сразу прям населенных пунктов, поселков, сел». «Сейчас важным является просто даже движение вперед», — подчеркнул глава ДНР.

В Киеве ранее сообщили о замедлении продвижения украинских войск на юге. «На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди — нас замедляют», — рассказал министр обороны Алексей Резников.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ВСУ Дальнобойное оружие артиллерия ДНР
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