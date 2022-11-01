Пушилин заявил о продвижении на угледарском направлении в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин: силы продвигаются на угледарском направлении
Военные продвигаются на угледарском направлении в ДНР, сообщил ТАСС врио главы республики Денис Пушилин.
Угледар — город в 40 км к юго-западу от Донецка. 30 октября российское Минобороны сообщило, что войска вышли к окраинам села Павловка, которое находится 5 км южнее Угледара.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ отражают «жесткие штурмовые действия» российских сил в ДНР.
По данным на 31 октября, под контролем России в ДНР находится чуть более половины территории республики, в том числе сам Донецк, Мариуполь, Волноваха.