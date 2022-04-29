Meta обжаловала признание ее экстремистской организацией
В Тверской районный суд Москвы поступила жалоба от Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России) на запрет деятельности корпорации, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Обоснование — несогласие с вынесенным решением», — пояснили в суде.
Согласно судебному реестру, жалоба компании поступила 26 апреля. До этого апелляции подавали 8 и 12 апреля, но кто именно выступил заявителем жалобы, не указано. 19 апреля в Тверском суде опровергли информацию, что компания направила апелляцию.
Meta признали экстремистской по иску Генпрокуратуры, которая заявила, что деятельность компании была «направлена против России и ее Вооруженных сил». В связи с этим на территории России запретили деятельность принадлежащих компании соцсетей Facebook и Instagram. На мессенджер WhatsApp решение не распространилось, поскольку у него отсутствуют «функции по публичному распространению информации».
Дело против Meta возбудили после того, как она временно сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении российских военных, участвующих в военной операции на Украине, а также руководства России и Белоруссии.
В качестве аргументов для признания компании экстремистской приводились примеры нарушений антиэкстремистского законодательства России. В частности, к ним отнесли публикации нацистской символики и экстремистских видеороликов, которые из соцсетей не удалили.
В Meta пояснили, что изменили политику для защиты прав людей «на свободу слова как выражение самозащиты». Несмотря на решение суда, компания не стала отменять разрешение украинским пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Meta продлила действие этого исключения до 30 апреля, а призывать к насилию в отношении российского и белорусского руководства все же запретила.