В России внесли владельца Facebook в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес компанию Meta Platforms (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) в реестр террористов и экстремистов.

Meta признали экстремистской в марте по иску Генпрокуратуры, которая заявила, что деятельность компании была «направлена против России и ее Вооруженных сил». В связи с этим на территории России запретили деятельность принадлежащих компании соцсетей Facebook и Instagram.

Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан и организации, в отношении кого есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД. Включение в реестр предполагает блокировку банковских счетов.

Материал дополняется.