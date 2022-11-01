Сбитого депутатом мальчика отвезут вертолетом на лечение в Новосибирск

Шестилетнего мальчика, которого сбил депутат «Единой России» Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, перевезут на вертолете в областную больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании.

По словам главы регионального минздрава, сразу после ДТП мальчика доставили в татарскую ЦРБ и поместили в реанимационное отделение. 1 ноября ребенка должны доставить вертолетом службы санитарной авиации для дальнейшего лечения в областную больницу.

ДТП произошло вечером 30 октября во дворе многоквартирного дома в Татарске. Водитель Toyota RAV4 сбил мальчика и скрылся с места аварии. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицейских, ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Позже в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором автомобиль наезжает на ребенка, затем водитель выходит из машины, осматривает его и уезжает.

Полиция объявила автомобиль в розыск, однако спустя некоторое время его водитель, 67-летний житель Татарска, сам пришел в отделение. Местные СМИ писали, что за рулем автомобиля был депутат Мамонтов. В отношении мужчины был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Позже следователи завели против депутата дело по ст. 125 УК (оставление в опасности; максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до одного года). Мамонтова также собираются исключить из партии.