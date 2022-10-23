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В Москве проехавший на красный водитель насмерть сбил мать с ребенком

На западе Москвы проехавший на красный свет водитель насмерть сбил женщину с ребенком

На западе Москвы водитель Audi, проехав на красный свет, сбил переходивших дорогу женщину с ребенком, они погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в 21:25 на ул. Богданова. Погибшие — женщина 1980-го года рождения и ее сын 2017-го года рождения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. По данным телеграм-канала SHOT, водителю 37 лет.

Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения (отказавшимся от похождения медицинского освидетельствования), повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

13 октября рейсовый автобус насмерть сбил ребенка на самокате на юге Москвы. В начале октября на севере столицы внедорожник столкнулся с другой машиной, а затем сбил двух пешеходов. Их госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга.

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