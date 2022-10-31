СК завел дело против сбившего ребенка новосибирского депутата

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:33
Суд признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билете Общество, 12:30
Японский производитель шин Bridgestone продаст российский бизнес Бизнес, 12:30
Откликайтесь, если соответствуете 60−80% требований: как CFO найти работу Pro, 12:28
В США выпустили необычный гаджет. Он превращает смартфоны в планшет Life, 12:26
Мэр Белгорода ушел в отставку Политика, 12:25
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что происходит с малым бизнесом в кризис? Социальная экономика, 12:15
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
Силуанов назвал цифровые валюты будущим Крипто, 12:01
В некоторых районах Киева после ракетных ударов пропали свет и вода Политика, 12:00
Облака точек, лазеры и двойники: как строят здания на Крайнем Севере Индустрия 4.0, 12:00
Магниты важнее гостиниц: как развивать внутренний туризм Недвижимость, 11:57
Общество ,  
0 

СК завел дело против сбившего ребенка новосибирского депутата

В Новосибирской области возбудили дело против единоросса, сбившего шестилетнего ребенка
Дело заведено по ст. 125 УК (оставление в опасности). Накануне житель Татарска сбил шестилетнего мальчика на автомобиле и скрылся. Водитель оказался депутатом «Единой России» Татарского района, его пообещали исключить из партии
Сергей Мамонтов
Сергей Мамонтов (Фото: ideputat.er.ru)

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против жителя Татарска, сбившего мальчика на автомобиле и скрывшегося. Об этом РБК сообщили в СУ СК по региону. В сообщении СК не уточняются имя и должность фигуранта дела.

За рулем был депутат «Единой России» Татарского района Сергей Мамонтов, его исключат из партии «с позором», сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

Водителя подозревают по ст. 125 УК (оставление в опасности; максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до одного года), говорится в сообщении СК.

По данным следствия, вечером 30 октября подозреваемый на Toyota RAV4 во дворе многоквартирного дома в Татарске сбил шестилетнего мальчика. «Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором кроссовер наезжает на ребенка, затем водитель выходит из машины, осматривает его и уезжает.

Video

Читайте на РБК Pro
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
Студенческая иммиграция: как выбрать страну, вуз и начать действовать
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение
«Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах

Полиция объявила машину в розыск. Позднее водитель явился с повинной. Результаты медосвидетельствования показали, что он был трезв. На виновника был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Новосибирская область уголовное дело ДТП депутат
Материалы по теме
Актриса Анна Большова сбила пешехода
Общество
Вернувшийся с МКС Артемьев сбил сотрудника Центра подготовки космонавтов
Общество
На юге Москвы автобус насмерть сбил ребенка на самокате
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter