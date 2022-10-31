СК завел дело против сбившего ребенка новосибирского депутата

Дело заведено по ст. 125 УК (оставление в опасности). Накануне житель Татарска сбил шестилетнего мальчика на автомобиле и скрылся. Водитель оказался депутатом «Единой России» Татарского района, его пообещали исключить из партии

Сергей Мамонтов (Фото: ideputat.er.ru)

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против жителя Татарска, сбившего мальчика на автомобиле и скрывшегося. Об этом РБК сообщили в СУ СК по региону. В сообщении СК не уточняются имя и должность фигуранта дела.

За рулем был депутат «Единой России» Татарского района Сергей Мамонтов, его исключат из партии «с позором», сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

Водителя подозревают по ст. 125 УК (оставление в опасности; максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до одного года), говорится в сообщении СК.

По данным следствия, вечером 30 октября подозреваемый на Toyota RAV4 во дворе многоквартирного дома в Татарске сбил шестилетнего мальчика. «Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором кроссовер наезжает на ребенка, затем водитель выходит из машины, осматривает его и уезжает.

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Полиция объявила машину в розыск. Позднее водитель явился с повинной. Результаты медосвидетельствования показали, что он был трезв. На виновника был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).