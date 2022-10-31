В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего ребенка и уехал

МВД: в Новосибирской области водитель сбил шестилетнего ребенка и оставил его на дороге

Водитель в городе Татарске Новосибирской области сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив его лежать на дороге, решается вопрос о возбуждении дела. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУМВД по Новосибирской области.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и уезжает. При этом ребенок остается лежать на дороге, видно как он шевелится.

По данным главка, ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 30 октября по улице Володарского. «Водитель, управляя иномаркой, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, после чего покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что автомобиль был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска. «Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв. В отношении гражданина составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», — сообщили в ГУМВД.

Как сообщают источники URA.RU, «Сиб.фм» и телеграм-канала «112», водителем Toyota RAV-4, сбившем ребенка, является директор татарского ДРСУ, депутат Татарского района 67-летний Сергей Мамонтов.

Администрация Татарского района в своем телеграм-канале сообщает, что в настоящее время мальчик находится в Татарской Центральной районной больнице в тяжелом, стабильном состоянии. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Ситуацию взял под свой контроль глава района Юрий Вязов.