Из «Единой России» исключат сбившего ребенка в Новосибирской области

Депутат «Единой России» Татарского района Сергей Мамонтов сбил шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия, оставив ребенка без помощи. Его «с позором» исключат из партии, семье пострадавшего окажут помощь

Из «Единой России» «с позором» исключат сбившего шестилетнего мальчика и уехавшего с места происшествия депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, заявила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона», — сказала она, добавив, что семье пострадавшего мальчика окажут необходимую помощь.

По данным областного управления МВД, инцидент произошел накануне около 18:00 (14:00 мск) 30 октября на улице Володарского в Татарске. В соцсетях распространилось видео, на котором Toyota наезжает на ребенка, водитель выходит из машины, осматривает его и уезжает. При этом ребенок остается лежать на дороге.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицейских, мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В областной прокуратуре заявили, что состояние ребенка стабильное, передает ТАСС. Полиция возбудила два административных дела, проводится уголовно-процессуальная проверка.

В МВД рассказали, что автомобиль был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска. Освидетельствование установило, что он был трезв. Местные СМИ писали, что за рулем автомобиля был депутат Мамонтов.