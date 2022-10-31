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ЦБ Узбекистана назвал число открывших счета в местных банках россиян

ЦБ Узбекистана: счета в банках страны с начала 2022 года открыли 67 тыс. граждан России
Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Cчета в банках Узбекистана с начала года открыли 67 тыс. граждан России, заявил на брифинге, как сообщает агентство «Прайм», председатель правления Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратов.

«С начала года 67 тыс. россиян открыли счета, и около половины из них на постоянной основе работают и находятся в Узбекистане», — сообщил Нурмурадов.

Спрос на «карточный туризм» в странах СНГ среди россиян начал расти после ухода с российского рынка Visa и Mastercard. В начале сентября узбекские банки начали ужесточать условия выдачи карт нерезидентам. В частности, банк «Капитал» начал открывать счета только нерезидентам, пробывшим в стране минимум 15 дней. Исключения сделали для студентов и официально трудоустроенных в Узбекистане иностранцев.

Также условия изменил банк «Ипак Йули»: с 12 сентября он начал выдавать карты зарубежным клиентам только в головном офисе в Ташкенте. Узбекские банки стали внимательнее проверять россиян в соответствии с процедурой «знай своего клиента» (KYC). Она позволяет оценить, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной владелец счета с точки зрения антиотмывочного законодательства. Клиентов делят на три группы в зависимости от того, имеют ли их операции признаки обналичивания или отмывания денег.

В августе Нурмуратов заявил, что число счетов, открытых нерезидентами в банках Узбекистана, с начала 2022 года росло на 15–20% каждый квартал и к концу полугодия достигло 169 тыс. По его словам, на счетах россиян в Узбекистане на начало июля хранилось около $115 млн.

30 сентября, через несколько дней после объявления в России частичной мобилизации, МИД Узбекистана сообщил о выросшем числе прибывающих в республику россиян. Ведомство напомнило, что их нахождение в стране регулируется законами Узбекистана и международными актами. В министерстве заверили, что «не совершивших правонарушение» иностранцев депортировать не будут.

По данным узбекского МВД на конец октября, с начала года в страну въехали более 318 тыс. россиян. Почти 190 тыс. прибыли в Узбекистан за последние три месяца.

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