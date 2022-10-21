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Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

Прилеты пришлись в административно-производственное здание, есть разрушения *
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Carl Court / Getty Images)

После объявления воздушной тревоги в Харькове прогремела серия взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», — написал он.

Позже Терехов сообщил, что «прилеты» пришлись в административно-производственное здание, расположенное на территории города, есть разрушения.

За 20 минут до этого в Харьковской и еще десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В то же время глава проукраинской администрации Запорожской области Александр Старух сообщил о ракетных ударах по Запорожью и призвал граждан оставаться в Укрытиях.

10 октября Россия нанесла массированные удары по территории Украины. Это произошло спустя двое суток после теракта на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы. В Минобороны назвали целью ударов военные объекты. 19 октября советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры и предупредил о временных отключениях света.

Позднее Зеленский подтвердил уничтожение трех энергетических объектов, и попросил граждан экономить электроэнергию. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко призвал всех жителей сократить потребление электричества с 7:00 до 23:00.

20 октября «Укрэнерго» ограничило потребление электроэнергии в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Жителей Харьковской, Сумской и Полтавской областей предупредили о временном отключении электричества. «Укрэнерго» предупредило, что 21 октября по всей территории Украины также возможны временные отключения света.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ракетные удары Харьковская область Харьков Военная операция на Украине взрывы
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