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МИД обвинил страны Запада в поддержке «враждебных» кол-центров на Украине

МИД: западные страны поддерживают «враждебные» кол-центры на территории Украины

Ряд западных стран, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, проводят политику инфраструктурной поддержки функционирования украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. Об этом в интервью «Известиям» заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.

«В такой схеме (украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. — РБК) задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров враждебных [для России]», — сказал дипломат.

По его словам, Россия информировала об этой ситуации Интерпол, однако реакции не последовало, что может свидетельствовать о «двойных стандартах этой структуры».

Эксперты в области кибербезопасности уже несколько лет подряд называют Украину — центром кибермошенничества в странах СНГ. В конце прошлого года заместитель правления «Сбера» Станислав Кузнецов говорил, что доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа достигла 70%, а наибольшее число незаконных кол-центров находится именно на Украине.

В июне Кузнецов говорил, что с начала года число случаев телефонного мошенничества в России и выросло на 15–20%. Кроме этого, по его словам, мошенники в соседних с Россией странах пользовались защищенным доступом для работы колл-центров с территории США, Германии и Нидерландов.

В сентябре сервис по поиску работы Superjob провел опрос, из которого следовало, что 26% россиян — каждого четвертого гражданина страны — мошенники беспокоят несколько раз в неделю. На 2% меньше рассказали, что им поступают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Еще 15% отметили, что получают мошеннические звонки несколько раз в год. Наоборот, ежедневно с такими звонками сталкиваются 14% опрошенных.

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Участники опроса также рассказали, приходилось ли им становиться жертвами телефонных мошенников. Большинство (84%) отметили, что избегали этого. 10% заявили, что попадались на уловки злоумышленников однажды, 6% — неоднократно.

Теги
МИД мошенники call-центры Украина
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