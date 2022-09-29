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Россияне рассказали, как часто получают звонки от мошенников

Четверть россиян мошенники беспокоят несколько раз в неделю, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые есть в распоряжении РБК.

На получение звонков от мошенников несколько раз в неделю пожаловались 26% респондентов. На 2% меньше рассказали, что им поступают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Еще 15% отметили, что получают мошеннические звонки несколько раз в год. Наоборот, ежедневно с такими звонками сталкиваются 14% опрошенных.

Реже всего — несколько раз в год — мошенники звонили 4% респондентов. При этом 9% опрошенных признались, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков.

Опрос проводился в 374 населенных пунктах по всей России с 12 по 27 сентября. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет

Участники опроса также рассказали, приходилось ли им становиться жертвами телефонных мошенников. Большинство (84%) отметили, что избегали этого. 10% заявили, что попадались на уловки злоумышленников однажды, 6% — неоднократно.

Чаще в такие ситуации попадали женщины, чем мужчины (19% против 14% соответственно). Кроме того, чаще жертвами мошенничества в основном становились люди старше 45 лет (21%).

По сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года, число россиян, которые совсем не сталкивались с телефонными мошенниками, снизилось. Звонки стали поступать чаще (например, ежедневно их получают на 5% больше людей, чем годом ранее).

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В начале сентября жертвой телефонных мошенников стал 64-летний научный сотрудника Института медико-биологических проблем РАН (ИМБ РАН). У него похитили несколько десятков млн руб.

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Как рассказал пострадавший, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка России и под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств убедил мужчину забрать из банковской ячейки в центральном офисе Сбербанка $200 тыс., €200 тыс. и ₽30 млн. Затем жертва передал их неизвестной женщине. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Теги
мошенники звонки телефонное мошенничество
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