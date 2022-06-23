Минцифры сообщило о DDoS-атаках на «Госуслуги» со стороны Украины
На портал и мобильное приложение «Госуслуг», а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства идет мощная кибератака со стороны Украины, утверждает Минцифры
Высокоуровневые DDoS-атаки на «Госуслуги», которые фиксирует Минцифры, идут со стороны Украины. Атакам подвергается не только портал и мобильное приложение, но и другие ресурсы системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства, сообщает ведомство в Telegram-канале.
«Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.