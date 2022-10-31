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«РИА Новости» узнало о стягивании сил ЧВК Вагнера к Артемовску

«РИА Новости»: ЧВК Вагнера стягивает силы к Артемовску для «зачистки»

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера стягивает силы к Артемовску (украинское название — Бахмут), сообщил «РИА Новости» один из бойцов группировки «Бахмут».

«В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артемовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — заявил он.

По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия, украинские войска в то же время пытаются помешать им при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР находится примерно в 60 км к северу от Донецка.

С начала сентября российские войска заняли несколько близлежащих к Артемовску сел, в том числе Кодему, Николаевку и Николаевку Вторую, Отрадовку, Веселую Долину, Иванград и Опытное.

12 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он говорил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции». Вместе с тем, по его словам, ВСУ не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется «всеми доступными способами».

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14 октября ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что войска республики готовятся войти в город, а основные подразделения ВСУ его покидают. Украинские силы начали уходить из Артемовска в ночь на 14 октября, утверждал собеседник агентства.

Украинский президент Владимир Зеленский в середине октября говорил, что в районе Артемовска и Соледара, который находится в 10 км от города, проходят «очень тяжелые бои». Он назвал эти территории «ключевыми горячими точками» в Донбассе. До этого Зеленский сказал, что в окрестностях Артемовска украинские военные оказались в тяжелой ситуации.

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