«РИА Новости» узнало о стягивании сил ЧВК Вагнера к Артемовску

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера стягивает силы к Артемовску (украинское название — Бахмут), сообщил «РИА Новости» один из бойцов группировки «Бахмут».

«В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артемовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — заявил он.

По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия, украинские войска в то же время пытаются помешать им при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР находится примерно в 60 км к северу от Донецка.

С начала сентября российские войска заняли несколько близлежащих к Артемовску сел, в том числе Кодему, Николаевку и Николаевку Вторую, Отрадовку, Веселую Долину, Иванград и Опытное.

12 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он говорил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции». Вместе с тем, по его словам, ВСУ не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется «всеми доступными способами».

14 октября ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что войска республики готовятся войти в город, а основные подразделения ВСУ его покидают. Украинские силы начали уходить из Артемовска в ночь на 14 октября, утверждал собеседник агентства.

Украинский президент Владимир Зеленский в середине октября говорил, что в районе Артемовска и Соледара, который находится в 10 км от города, проходят «очень тяжелые бои». Он назвал эти территории «ключевыми горячими точками» в Донбассе. До этого Зеленский сказал, что в окрестностях Артемовска украинские военные оказались в тяжелой ситуации.