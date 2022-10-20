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Полянский оценил возможность продления зерновой сделки

Полянский: Россия «не убеждена» в необходимости продления «зерновой сделки»

Продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов для России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы будем смотреть на практические результаты [для России], а не на попытки выдать желаемое за действительное. Практические результаты пока что очень скромные», — сказал он.

Полянский также добавил, что Россия пока «не убеждена» в необходимости продления зерновой сделки, и указал, что главным вопросом остается «экспорт российских удобрений и продовольствия».

Зерновая сделка была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН. По ее условиям был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.

В то же время Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС. Президент также предупреждал, что работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если выяснится, что через них доставили взрывчатку, использованную для подрыва Крымского моста.

Теги
зерно сделка Военная операция на Украине продовольствие ООН Дмитрий Полянский
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