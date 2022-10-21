Постпред России при ООН Гатилов счел, что США убедили Украину в победе на поле боя

Постпред России счел, что США убедили Украину в победе на поле боя

США убедили Украину, что она победит Россию на поле боя, заявил российский постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в «Твиттер».

«США убедили киевский режим в том, что Украина каким-то образом может победить Россию на поле боя. Это большая трагедия для обеих наших стран, так как бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — написал Гатилов.

Москва и Киев после начала спецоперации вели переговоры посредством встреч делегаций с обеих сторон, однако в мае этот процесс был приостановлен.

30 сентября после подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, президент Владимир Путин призвал Украину «немедленно прекратить все боевые действия» и вернуться за стол переговоров. В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отказе переговоров с Москвой, пока у власти находится Путин.

9 октября координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркивал, что боевые действия на Украине затянулись и выход из ситуации нужно искать мирным и дипломатическим путем на переговорах. Однако российский президент, по его мнению, «хочет продолжать» боевые действия, поэтому США «собираются продолжать обеспечивать безопасность» Украины.