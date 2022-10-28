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США не увидели угрозы в запусках КНДР баллистических ракет

США о запусках баллистических ракет КНДР: нет непосредственной угрозы
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Запуск ракет КНДР не представляет непосредственной угрозы ни для территории или военных США, ни для их союзников. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование США.

«Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы военным или территории США или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — заявили в командовании.

В заявлении Индо-Тихоокеанского командования США подчеркивается нерушимая приверженность Вашингтона безопасности Сеула и Токио.

Ранее утром 28 октября Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск произошел в день, когда США и Южная Корея заканчивают совместные военные учения «Хогук».

В последний раз Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности 14 октября. После этого Сеул первые с декабря 2017 года ввел санкции против 30 граждан и организаций КНДР.

До этого КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности под личным руководством Ким Чен Ына. Минобороны Японии заявило, что Северная Корея достигла прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, и страна в зоне досягаемости северокорейских ракет, которые пролетели около 2 тыс. км.

Всего с конца сентября Северная Корея запустила около десятка баллистических ракет.

Теги
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