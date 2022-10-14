Южная Корея внесла 15 граждан КНДР и 16 организаций в черный список

Южная Корея внесла более 30 граждан и организаций КНДР в черный список

Южная Корея внесла 15 северокорейских граждан и 16 организаций в черный список в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет, сообщает МИД страны.

В список вошли должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также лица, занимающиеся закупкой материалов для оружия массового уничтожения.

Северная Корея в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности.

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