В Южной Корее допустили «различные варианты» сдерживания угрозы КНДР

С конца сентября КНДР провела восемь пусков баллистических ракет. Южнокорейские политики призывают разместить в стране тактическое американское оружие для противодействия угроз со стороны Пхеньяна

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Власти Южной Кореи рассматривают разные варианты по сдерживанию ядерной угрозы со стороны КНДР на фоне участившихся ракетных испытаний Пхеньяна, сообщает Yonhap.

«В нашей стране и в США существуют различные мнения относительно расширенного сдерживания, поэтому я внимательно их выслушиваю и тщательно изучаю различные варианты», — цитирует агентство президента страны Юн Сок Ёля.

Как пишет Yonhap, из-за запусков баллистических ракет КНДР южнокорейские политики призывают разместить в стране тактическое американское оружие либо обзавестись собственным ядерным арсеналом. Об этом, в частности, говорит лидер правящей Народной партии Чон Джин-сок. Тактическое ядерное оружие США было выведено с Корейского полуострова в 1990-е годы.

Газета The Chosun Ilbo пишет со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника, что Сеул обсуждает с Вашингтоном «способы радикального укрепления расширенного сдерживания США, чтобы соответствовать изменившейся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове». По данным издания, речь идет о размещении рядом с полуостровом авианосных групп с ядерным оружием и атомных подводных лодок, если КНДР проведет очередное испытание.

Замглавы МИД Южной Кореи Син Бом Чхоль не подтвердил эти данные, но заявил, что «своевременное и скоординированное» развертывание американских стратегических средств в стране является «наиболее желательным» вариантом противодействия угрозам со стороны КНДР.

С 25 сентября Северная Корея провела восемь пусков баллистических ракет. 9 октября испытания Пхеньяна прошли в районе города Мунчхон на побережье Японского моря: ракеты пролетели 350 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Четыре дня спустя КНДР провела запуск стратегических ракет большой дальности, им руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.

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Действия Северной Кореи осудил помощник генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари, заявив, что они могут привести к росту нестабильности в регионе. В ответ на ракетные запуски Южная Корея и США провели совместные учения в Японском море. От американской стороны в них участвовали авианосец Chancellorsville и эсминец Barry. Сеул задействовал в маневрах эсминец Munmu the Great и фрегат Donghae. В Пхеньяне заявили, что «внимательно наблюдают» за учениями Вашингтона и Сеула и считают свои ракетные запуски «справедливым ответом» на военные маневры.