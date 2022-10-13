В Южной Корее допустили «различные варианты» сдерживания угрозы КНДР
Власти Южной Кореи рассматривают разные варианты по сдерживанию ядерной угрозы со стороны КНДР на фоне участившихся ракетных испытаний Пхеньяна, сообщает Yonhap.
«В нашей стране и в США существуют различные мнения относительно расширенного сдерживания, поэтому я внимательно их выслушиваю и тщательно изучаю различные варианты», — цитирует агентство президента страны Юн Сок Ёля.
Как пишет Yonhap, из-за запусков баллистических ракет КНДР южнокорейские политики призывают разместить в стране тактическое американское оружие либо обзавестись собственным ядерным арсеналом. Об этом, в частности, говорит лидер правящей Народной партии Чон Джин-сок. Тактическое ядерное оружие США было выведено с Корейского полуострова в 1990-е годы.
Газета The Chosun Ilbo пишет со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника, что Сеул обсуждает с Вашингтоном «способы радикального укрепления расширенного сдерживания США, чтобы соответствовать изменившейся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове». По данным издания, речь идет о размещении рядом с полуостровом авианосных групп с ядерным оружием и атомных подводных лодок, если КНДР проведет очередное испытание.
Замглавы МИД Южной Кореи Син Бом Чхоль не подтвердил эти данные, но заявил, что «своевременное и скоординированное» развертывание американских стратегических средств в стране является «наиболее желательным» вариантом противодействия угрозам со стороны КНДР.
С 25 сентября Северная Корея провела восемь пусков баллистических ракет. 9 октября испытания Пхеньяна прошли в районе города Мунчхон на побережье Японского моря: ракеты пролетели 350 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Четыре дня спустя КНДР провела запуск стратегических ракет большой дальности, им руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.
Действия Северной Кореи осудил помощник генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари, заявив, что они могут привести к росту нестабильности в регионе. В ответ на ракетные запуски Южная Корея и США провели совместные учения в Японском море. От американской стороны в них участвовали авианосец Chancellorsville и эсминец Barry. Сеул задействовал в маневрах эсминец Munmu the Great и фрегат Donghae. В Пхеньяне заявили, что «внимательно наблюдают» за учениями Вашингтона и Сеула и считают свои ракетные запуски «справедливым ответом» на военные маневры.