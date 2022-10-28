КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные, сообщает Yonhap.

Пуск произведен на фоне завершения ежегодных учений Южной Кореи «Хогук». На следующей неделе Сеул и Вашингтон начинают крупные совместные учения Vigilant Storm.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания 14 октября. Тогда Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности. По данным южнокорейских военных, она пролетела около 700 км на максимальной скорости около 6 Маха.

До этого КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности под личным руководством Ким Чен Ына. По данным ЦТАК, они пролетели над Желтым морем и «попали в цель на расстоянии около 2 тыс. км».

Всего с конца сентября Северная Корея запустила около десятка баллистических ракет.

Материал дополняется

