Власти предложили не облагать НДФЛ материальную помощь мобилизованным

Правительство внесло поправки в законодательство для освобождения мобилизованных от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов при получении денежных средств и имущества, сообщается на сайте Минфина.

«Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества», — сказал министр Антон Силуанов.

Передача такого имущества также не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), «а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль», уточнили в Минфине.

Правительство уже одобрило изменения, в скором времени их внесут на рассмотрение в Государственную Думу.

Мобилизованным в России положены различные меры поддержки. Как сообщил президент Владимир Путин, минимально гарантированный размер денежного довольствия и отдельных выплат должен составлять не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц. В регионах мобилизованным также назначили дополнительные выплаты: где-то речь идет о единовременной денежной (100-300 тыс. руб.), где-то — о ежемесячной (до 50 тыс. руб.).

Кроме того, правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных, также они могут рассчитывать на кредитные каникулы и другие меры поддержки.