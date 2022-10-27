Власти предложили не облагать НДФЛ материальную помощь мобилизованным

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Роналду забил в первом матче после отстранения. Итоги тура Лиги Европы Спорт, 00:45
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 00:40
Эстония с декабря запретит россиянам и белорусам владеть оружием Политика, 00:36
В шахте «Юбилейная» в Кузбассе произошел пожар Общество, 00:31
«Ференцварош» Черчесова впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубков Спорт, 00:10
РСПП предложил правительству новый подход к брони работников от призыва Экономика, 00:02
«Сплошная депрессия». Насколько правдивы слова Хабиба об упадке ММА Спорт, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российские банки начнут установку терминалов для карт «Мир» за границей Финансы, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 27 окт, 23:59
США не увидели изменения целей Путина в заявлениях на «Валдае» Политика, 27 окт, 23:59
В Саратове отменят массовые новогодние мероприятия и салюты Политика, 27 окт, 23:43
Власти предложили не облагать НДФЛ материальную помощь мобилизованным Экономика, 27 окт, 23:37
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 27 окт, 23:27
США в Стратегии нацобороны определили Россию как «острую угрозу» Политика, 27 окт, 23:21
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  

Власти предложили не облагать НДФЛ материальную помощь мобилизованным

Правительство внесло поправки в законодательство для освобождения мобилизованных от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов при получении денежных средств и имущества, сообщается на сайте Минфина.

«Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества», — сказал министр Антон Силуанов.

Передача такого имущества также не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), «а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль», уточнили в Минфине.

Правительство уже одобрило изменения, в скором времени их внесут на рассмотрение в Государственную Думу.

Мобилизованным в России положены различные меры поддержки. Как сообщил президент Владимир Путин, минимально гарантированный размер денежного довольствия и отдельных выплат должен составлять не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц. В регионах мобилизованным также назначили дополнительные выплаты: где-то речь идет о единовременной денежной (100-300 тыс. руб.), где-то — о ежемесячной (до 50 тыс. руб.).

Кроме того, правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных, также они могут рассчитывать на кредитные каникулы и другие меры поддержки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Прогнозы
Pro
Фото: Phillip Faraone / Getty Images «Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Практик или теоретик: как компании нанять айтишника после курсов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Ребенку нужны свои грабли: как перестать ссориться с детьми из-за учебы
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как рост курса доллара и дорогая нефть бьют по развивающимся странам
Прогнозы
Pro
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками
Статьи
Теги
частичная мобилизация материальная помощь поддержка НДФЛ
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Собянин упростил получение пособий для детей мобилизованных в Москве
Политика
Мишустин предупредил о «жестком контроле» за выплатами военным
Политика
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter