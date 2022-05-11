Минобороны: фармкомпании из США испытывали на Украине лекарства в обход норм безопасности

Минобороны обвинило Pfizer и Moderna в военных исследованиях на Украине

В российском Минобороны считают, что американские производители вакцин от коронавируса причастны к «военно-биологической деятельности США на Украине». Ранее в Минобороны заявляли о существовании на Украине сети биолабораторий

Игорь Кириллов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Минобороны России считает, что производители вакцин от коронавируса, американские Pfizer и Moderna, а также фармацевтические компании из США Gilead и Merck & Co (MSD) причастны к военно-биологическим исследованиям, проводившимся на Украине на средства Соединенных Штатов. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. <...> В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck & Co, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead», — сказал Кириллов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Он утверждает, что специалисты из США ведут испытания новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. «В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества», — добавил Кириллов.

По словам представителя Минобороны, российским военным удалось выяснить подробности об уже описанной ими ранее схеме работы американских биолабораторий на Украине. «Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов», — уточнил он.

В Минобороны считают, что для подобных разработок и исследований «под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, [Джорджа] Сороса, Байдена (фонд Rosemont Seneca сына президента США Джо Байдена Хантера. — РБК)».

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О существовании на Украине сети биолабораторий, где при участии США велась разработка биологического оружия, а также изучение вирусов и опасных заболеваний, российское Минобороны сообщило 6 марта. Министерство опубликовало материалы, которые назвало подтверждением сделанных выводов, и заявило, что программу финансировал Пентагон. Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что 24 февраля, в день начала российской операции, были экстренно уничтожены особо опасные патогены — возбудители холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других болезней.

О разработке Украиной компонентов биологического оружия у границ России говорил также президент Владимир Путин.

В самом Пентагоне, Белом доме и Госдепартаменте отвергли все обвинения в содействии разработке биологического оружия, в Госдепе назвали данные заявления дезинформацией.

В ООН заявили, что не могут проверить изложенную Россией информацию, так как у организации в настоящее время нет мандата и технических возможностей для проведения расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории его страны никогда не разрабатывалось оружие массового уничтожения. «Мы — адекватные люди. Я — президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывал. Весь мир это знает. Вы это знаете», — заявлял он.