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В России продлят на 2023 год отмену плановых проверок бизнеса

Путин: в России продлят отмену плановых проверок бизнеса на 2023 год
Фото: Александр Колбасов / ТАСС
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Плановые проверки российского бизнеса будут отменены и в 2023 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства», — сказал президент.

Плановые проверки в России в 2023 году будут проводиться только на предприятиях высокого риска, отметил глава государства.

В марте 2022 года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которое до конца года ввело мораторий на плановые проверки бизнеса.
Внеплановые проверки были разрешены в некоторых случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью, угрозе обороне и безопасности государства, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по поручению правительства и президента. В этом же месяце МВД отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме тех, что затрагивают обеспечение безопасности.

В июне Путин поручил правительству подготовить основные пункты реформы проверок бизнеса. В сентябре генпрокурор заявил о работе над отменой большинства проверок бизнеса, отметив: «Меньше проверок — больше пользы для экономики».

25 октября в Минэкономразвития заявили, что вместе с Советом Федерации занимаются проработкой предложения освободить мобилизованных предпринимателей и их фирмы от всех видов проверок.

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