Краснов заявил о работе над отменой большинства проверок бизнеса навсегда

Позицию прокуратуры генпрокурор охарактеризовал как «меньше проверок — больше пользы для экономики». Он выступил за введение цифрового рубля, что должно позитивно повлиять на бизнес-климат

Генеральная прокуратура вместе с правительством работает над тем, чтобы большинство проверок бизнеса, чья деятельность не связана с рисками нанесения ущерба, была отменена навсегда. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что позиция прокуратуры: «меньше проверок — больше пользы для экономики».

В середине июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил «навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда».

«Во исполнение данного поручения мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные и приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления», — сказал Краснов.

Глава Генпрокуратуры выступил за введение цифрового рубля. «В целом использование современных технологий, на мой взгляд, способно позитивно влиять на бизнес-климат. В числе таких прогрессивных инструментов вижу возможное введение Центробанком цифрового рубля», — считает он.

По его словам, цифровая валюта позволит, в частности, «максимально повысить объективность и прозрачность финансового контроля» в отношении бизнеса. «Проще говоря, это позволит видеть, как проводятся расчеты — не нужно даже проверок проводить», — пояснил он.

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Год назад Краснов заявлял РБК на ВЭФ о готовности российского антикоррупционного законодательства к внедрению цифрового рубля в стране.

ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля еще осенью 2020 года. Речь идет о цифровом коде, который хранится в специальном электронном кошельке. Его эмитент — ЦБ, а коммерческие банки несут ответственность за ведение и состояние счетов. Расплачиваться цифровой валютой можно будет как онлайн, так и без подключения к интернету. Однако в таком случае, чтобы пользоваться ей офлайн, необходимы специальные технологии, указывал регулятор. При этом пользователи смогут переводить цифровые рубли в наличные и безналичные.

Позднее Банк России представил концепцию цифрового рубля, согласно которой ЦБ будет поставлять его на цифровой кошелек коммерческого банка в обмен на списание денег с корреспондентского счета. Для клиентов цифровая валюта будет доступна в мобильном приложении банка. Чтобы рассчитываться офлайн, будет создан второй цифровой кошелек — на мобильном устройстве.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было запланировано на декабрь 2021 года, а его тестирование — на 2022 год. В пилотную группу должны были войти 12 банков, в том числе: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Дом.РФ», Росбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, СКБ-банк, банк «Ак Барс», Транскапиталбанк и банк «Союз».