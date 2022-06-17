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ПМЭФ-2022 ,  
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Путин предложил отказаться от большинства проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин также выступил за изменение в УК крупного и особо крупного ущерба и пересмотр оснований для ареста предпринимателей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Необходимо полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал президент, добавив, что «ходить и проверять всех подряд» необходимости нет.

Правительство должно в ближайшие месяцы определить конкретные параметры реформы.

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Он напомнил, что в марте был подписан закон, согласно которому уголовные дела с налоговым составом в отношении предпринимателей могут возбуждаться только по представлению налоговой службы.

«В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки», — сказал он.

Путин напомнил, что в России, несмотря на инфляцию, давно не менялись параметры крупного и особо крупного ущерба.

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«Такое несоответствие нормы закона жизненным реалиям, безусловно, нуждается в корректировке. С 2016 года по сегодняшний накоплена инфляция около 50%, а эти параметры не менялись. Надо поменять», — сказал он.

Президент также выступил за «аккуратный, но основательный» подход в декриминализации экономических составов, например, которые касаются работы без лицензии или аккредитации.

«Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, которые отказывают в представлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны собственными руками подводить российский бизнес под статью. При том что реальной вины наших предпринимателей нет», — сказал он.

Путин выступил за пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.

«Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости», — заявил президент, отметив, что в ряде случаев это приводит к приостановке работы или закрытию предприятий еще на этапе следствия.

Также он предложил рассмотреть вопрос о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей.

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Кирилл Соколов
проверки бизнеса Владимир Путин ПМЭФ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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