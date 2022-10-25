Минэк проработает отмену проверок для компаний мобилизованных бизнесменов

Бизнес мобилизованных предпринимателей следует освободить от проверок до того времени, пока не будет найден ответственное лицо, предложил сенатор Синицын. Его инициативу поддержал профильный комитет, Совфед планирует ее обсудить

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Минэкономразвития вместе с Советом Федерации занимаются проработкой инициативы по освобождению мобилизованных предпринимателей и их фирм от всех видом контрольно-надзорных проверок, сообщили «Известиям» в министерстве.

Планируется, что сенаторы обсудят этот вопрос в течение двух недель, отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

С предложением отменить проверки мобилизованных предпринимателей выступил неделю назад, 18 октября, сенатор Алексей Синицын на заседании комитета Совфеда по экономической политике. Он назвал очевидным, что мобилизованные россияне «сами себя защитить не могут», предложив приостановить проводимые проверки в отношении в отношении физлиц, а в отношении юридических лиц приостановить их до тех пор, пока не будет назначено ответственное лицо. Комитет одобрил его инициативу.

Контрольные мероприятия в нынешних условиях мешают экономической стабильности России, предприятия переживают сильные потрясения, заявила в беседе с газетой вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Она указала, что бизнес столкнулся со сменой поставщиков и логистики, мобилизизацией сотрудников. Дыбова призвала снизить административную нагрузку на компании.

В России частичную мобилизацию объявили более месяца назад — 21 сентября, об этом утром того дня объявил президент Владимир Путин.

В середине октября премьер Михаил Мишустин пообещал предоставить мобилизованным бизнесменам несколько дней на передачу дел — оформление доверенностей, отсрочек по аренде, кредитных каникул. Это касается индивидуальных предпринимателей (ИП) и единственных учредителей бизнеса, уточнил он тогда. Госдума 18 октября одобрила проект, позволяющий предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, сохранять управление бизнесом через доверенных лиц. Бизнесмены получили пять рабочих дней на передачу дел.

Правительство в середине октября временно сняло требования, касающиеся количества трудоустроенных в компании сотрудников для получения лицензии на работу от государства. Нововведение предназначено для фирм, чьи сотрудники были призваны в рамках частичной мобилизации, они «могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников», говорится на сайте кабинета министров.