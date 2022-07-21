Минтруд предложил разрешить проверки бизнеса по жалобам сотрудников

Кабмин до конца года ввел мораторий на проверки бизнеса за исключением ряда случаев, в том числе когда есть риски для жизни и здоровья. Минтруд предложил отнести к ним жалобы сотрудников на задержку зарплат

Минтруд предложил расширить перечень оснований для внеплановых проверок работодателей. Проект постановления ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что условием для проверки может стать жалоба работников на массовые нарушения их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты. Ее проведут, если о задержках с зарплатой сообщили более 10% сотрудников.

В марте 2022 года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которое до конца года вводит мораторий на плановые проверки бизнеса. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Внеплановые проверки разрешили проводить при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью, угрозе обороне страны и безопасности государства, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по поручению правительства и президента. В кабмине отметили, что они должны быть согласованы с прокуратурой.

В этом же месяце МВД отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса кроме тех, которые касаются обеспечения вопросов безопасности. Все иные проверки должны быть согласованы с надзорными органами. Первый заместитель министра Александр Горовой заявил о необходимости снизить административное давление на бизнес.

В июне президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству подготовить параметры реформы проверок бизнеса. Он предложил отменить большинство плановых проверок компаний и выступил за пересмотр крупного и особо крупного ущерба для уголовных дел против предпринимателей.