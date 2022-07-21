Минтруд предложил разрешить проверки бизнеса по жалобам сотрудников

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Брилев перестал вести субботние «Вести» и ушел из руководства ВГТРК Технологии и медиа, 00:54
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
Производители спецтехники попросили преференций из-за курса рубля Бизнес, 00:01
Федотов против бывшей и «Спартак» против Галицкого. Главное к туру РПЛ Спорт, 00:00
Инфляция в мире ставит рекорды за 30–40 лет. Что важно знать Экономика, 00:00
МИД увидел последствия «санкционных упражнений» для глобальной экономики Политика, 21 июл, 23:58
Президентом Индии второй раз в истории стала женщина Политика, 21 июл, 23:47
Разработчик исключил российские клубы и сборную из игры FIFA 23 Спорт, 21 июл, 23:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минтруд предложил разрешить проверки бизнеса по жалобам сотрудников Бизнес, 21 июл, 23:36
СБУ предъявила обвинения судье, приговорившему к смерти иностранцев в ДНР Политика, 21 июл, 23:25
В Италии 25 сентября пройдут досрочные выборы в парламент Политика, 21 июл, 23:06
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 21 июл, 23:00
Рекордсмена Лиги чемпионов прооперировали после обнаружения опухоли яичка Спорт, 21 июл, 22:59
Россиянин вышел в космос с итальянкой Технологии и медиа, 21 июл, 22:57
Бизнес ,  
0 

Минтруд предложил разрешить проверки бизнеса по жалобам сотрудников

Кабмин до конца года ввел мораторий на проверки бизнеса за исключением ряда случаев, в том числе когда есть риски для жизни и здоровья. Минтруд предложил отнести к ним жалобы сотрудников на задержку зарплат

Минтруд предложил расширить перечень оснований для внеплановых проверок работодателей. Проект постановления ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что условием для проверки может стать жалоба работников на массовые нарушения их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты. Ее проведут, если о задержках с зарплатой сообщили более 10% сотрудников.

В марте 2022 года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которое до конца года вводит мораторий на плановые проверки бизнеса. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Путин объявил о реформе проверок бизнеса и изменении суммы ущерба в УК
Бизнес
Владимир Путин

Внеплановые проверки разрешили проводить при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью, угрозе обороне страны и безопасности государства, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по поручению правительства и президента. В кабмине отметили, что они должны быть согласованы с прокуратурой.

В этом же месяце МВД отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса кроме тех, которые касаются обеспечения вопросов безопасности. Все иные проверки должны быть согласованы с надзорными органами. Первый заместитель министра Александр Горовой заявил о необходимости снизить административное давление на бизнес.

В июне президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству подготовить параметры реформы проверок бизнеса. Он предложил отменить большинство плановых проверок компаний и выступил за пересмотр крупного и особо крупного ущерба для уголовных дел против предпринимателей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Компании доначислили пени и штраф. Как их взыскать с бывшего руководителя
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Каждый пятый сотрудник — скрытый агрессор. Что может его выдать
Инструкции
Pro
Вы выплатили дивиденды во время моратория на банкротство. Чем это грозит
Инструкции
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минтруд проверки бизнеса мораторий работодатели Зарплаты
Материалы по теме
Песков заявил, что ситуация в России с бизнесом лучше ожиданий Запада
Бизнес
МВД отменило большинство плановых проверок малого и среднего бизнеса
Бизнес
В МЧС сообщили о сокращении проверок бизнеса на 80% в условиях санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter