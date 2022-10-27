Мурашко заявил о снижении объемов потребления алкоголя в России

Михаила Мурашко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Объем потребления алкоголя на душу населения в России снизился, но все еще находится на высоком уровне, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всероссийском форуме общественного здоровья, сообщает «РИА Новости».

«Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний — потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 л на душу населения до 9,1» — отметил министр.

В сентябре Мурашко заявил о падении потребления алкоголя в России на 40% с 2008 года. «Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 л на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 л», — отметил министр. Также, по его словам, в России снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением спиртного.

21 октября президент Владимир Путин указал магаданскому губернатору Сергею Носову на высокий уровень потребления алкоголя в управляемом им регионе и рекомендовал властям уделять больше внимания борьбе с пьянством. Ранее Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым также поднял проблему алкоголизации и призвал не замалчивать ее.