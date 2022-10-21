Путин указал главе Магаданской области на высокий уровень алкоголизации

Президент указал Сергею Носову на высокий уровень потребления алкоголя в области и связал это с недостаточно развитой социальной инфраструктурой

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Высокий уровень потребления алкоголя в Магаданской области вызывает настороженность, властям необходимо больше работать в этом направлении. Об этом на совещании с губернатором региона Сергеем Носовым заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил усилия Носова в развитии образовательной и медицинской инфраструктуры в области, строительства спортивных объектов, однако обратил внимание на высокий уровень потребления алкоголя.

«Один момент меня все-таки настораживает, и я просил бы вас на это обратить внимание. Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры», — заявил президент и указал, что это «решаемая проблема».

В сентябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о падении потребления алкоголя в России на 40% с 2008 года. «Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 л на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 л», — сказал тогда министр. Также, по его словам, в России снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.

По данным Росстата, в России в 2021 году по сравнению с пандемийным 2020 годом на 6% снизилось число смертей, связанных с алкоголем. В прошлом году этот показатель составил 47 393 случая, в то время как в 2020 году было зафиксировано 50 435 смертей. При этом показатель прошлого года и 2019-го сопоставимы: три года назад смертность от алкоголя составляла 47 427 человек.

Магаданская область на протяжении последних лет входила в десятку самых пьющих регионов России. Так, по данным федерального проекта «Трезвая Россия», регион входил в топ-3 антирейтинга в 2016 и 2018 годах, однако в 2020 году улучшил позицию и оказался лишь в десятке.