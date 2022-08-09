Путин призвал главу Кировской области не молчать об алкоголизации

По словам президента, врио главы Кировской области следует бороться с самыми острыми проблемами региона, такими как низкие доходы и высокий уровень алкоголизации населения

Владимир Путин на встрече с Александром Соколовым (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым призвал его не замалчивать проблемы и заниматься самыми острыми из них, в том числе высоким уровнем алкоголизации населения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Александр Валентинович, мы с вами говорили при вашем назначении, что есть вопросы, на которые нужно обратить особое внимание. <...> От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — заявил президент.

Соколов в ответ заявил, что в регионе развернута большая работа по приведению в порядок домов, улиц, дворов и общественных пространств, а также продолжается газификация сельских поселений. В то же время, по его словам, предприятия Кировской области столкнулись с нехваткой рабочих рук, а у некоторых из них из-за антироссийских санкций нарушилась логистика.

10 мая о своем решении досрочно покинуть должность заявили губернаторы Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Путин принял их отставку и назначил временно исполняющих обязанности. Врио губернатора Кировской области стал референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Соколов родился в 1970 году в Костроме. Окончил Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова по специальности «история», а также МГИМО. С 2005 года — председатель Национального совета молодежных и детских объединений России. В 2014 году назначен на должность первого заместителя губернатора Костромской области по внутренней политике, в 2017-м — начальником департамента в администрации президента.

Читайте на РБК Pro Pro Вы выходите на Wildberries: что надо знать об этом маркетплейсе Вы выходите на Wildberries: что надо знать об этом маркетплейсе Статьи Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro x The Economist Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось Статьи Pro Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO Статьи

Кировская область по итогам 2021 года стала одним из самых пьющих регионов России. По данным доклада федерального проекта «Трезвая Россия», она заняла 81-ю строчку из 85. Антирейтинг возглавил Чукотский автономный округ, а лидерами стали Чечня, Ингушетия и Дагестан.

В то же время в 2021 году на 6% по сравнению с пандемийным 2020-м в России снизилось число смертей, связанных с алкоголем. Росстат насчитал в прошлом году 47 393 случая, в то время как в 2020-м было зафиксировано 50 435 смертей из-за алкоголя. При этом показатель прошлого года и 2019-го сопоставимы: три года назад смертность от алкоголя составляла 47 427 человек.