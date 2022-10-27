Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о взаимном признании дипломов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
В Киевской области и Запорожье сообщили о ночных ударах по инфраструктуре Политика, 11:09
Правило Парето для инвестиций в искусство: советы арт-диллера РБК Стиль и Tinkoff Private, 11:08
В федерации волейбола пообещали оспорить отстранение россиян от Олимпиады Спорт, 11:02
Как на фоне оттока иностранных разработчиков выживает бизнес РБК +, 11:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:59
Телефонные мошенники стали использовать номера Ирана и Сирии при звонках Технологии и медиа, 10:57
Чернышенко поручил начать работу над крупным курортом на Черном море Бизнес, 10:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Главные жертвы: как энергетический кризис ударил по развивающимся странам Pro, 10:55
Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о взаимном признании дипломов Политика, 10:53
Глава Binance сообщил о скорой интеграции цифрового тенге с BNB Chain Крипто, 10:51
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 10:45
Служба безопасности Литвы сообщила о въезде Собчак по паспорту Израиля Политика, 10:45
Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 10:38
Движение вверх: как российские лифты замещают импортные образцы РБК Недвижимость, 10:35
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о взаимном признании дипломов

Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Польшей о взаимном признании дипломов о высшем образовании, ученых степеней и степеней в области искусства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Прекратить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в сфере искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года», — сказано в нем.

Постановление вступило в силу со дня принятия — 25 октября. Министерству иностранных дел Белоруссии поручили уведомить польскую сторону о прекращении действия соглашения.

Также Минск расторг два соглашения с Евросоюзом — о финансировании отдельных программ и поддержке бизнеса. Их заключили в 2018 и 2020 годах. Первый договор предусматривал выделение Минску средств для поддержки предпринимательства и развития экономики, второй — финансирование по инвестиционным программам и для развития конкурентоспособности.

Белоруссия начала расторгать соглашения с другими государствами еще в 2020 году в ответ на введенные против нее санкции. Так, в июне прошлого года по инициативе Минска перестало действовать соглашение о реадмиссии с ЕС. Кроме того, Белоруссия вышла из инициативы «Восточное партнерство» и решила ограничить деятельность некоторых политических фондов. Белоруссия и ЕС также взаимно отозвали послов. В начале октября правительство прекратило действие соглашения с Еврокомиссией о техпомощи.

В декабре 2020 года глава МИД страны Владимир Макей заявил, что Минск пересмотрит исполнение некоторых «гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств».

Читайте на РБК Pro
Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость «Мы лишь немного просядем». Как власти США отрицают наступление рецессии Миграция: как она навредила экономике Греции и помогла США 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ
Теги
Белоруссия Польша ученая степень дипломы высшее образование
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Польша приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России
Политика
В Белоруссии заявили о переходе отношений с Западом в горячую фазу
Политика
Лукашенко пригласил сотрудников СБУ в Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter