Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Польшей о взаимном признании дипломов о высшем образовании, ученых степеней и степеней в области искусства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Прекратить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в сфере искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года», — сказано в нем.

Постановление вступило в силу со дня принятия — 25 октября. Министерству иностранных дел Белоруссии поручили уведомить польскую сторону о прекращении действия соглашения.

Также Минск расторг два соглашения с Евросоюзом — о финансировании отдельных программ и поддержке бизнеса. Их заключили в 2018 и 2020 годах. Первый договор предусматривал выделение Минску средств для поддержки предпринимательства и развития экономики, второй — финансирование по инвестиционным программам и для развития конкурентоспособности.

Белоруссия начала расторгать соглашения с другими государствами еще в 2020 году в ответ на введенные против нее санкции. Так, в июне прошлого года по инициативе Минска перестало действовать соглашение о реадмиссии с ЕС. Кроме того, Белоруссия вышла из инициативы «Восточное партнерство» и решила ограничить деятельность некоторых политических фондов. Белоруссия и ЕС также взаимно отозвали послов. В начале октября правительство прекратило действие соглашения с Еврокомиссией о техпомощи.

В декабре 2020 года глава МИД страны Владимир Макей заявил, что Минск пересмотрит исполнение некоторых «гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств».