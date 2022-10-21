Лукашенко пригласил сотрудников СБУ в Белоруссию

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что СБУ объявила президента Белоруссии в розыск, но затем Киев ее опроверг. Лукашенко предложил сотрудникам спецслужбы приехать в Белоруссию и встретиться с ним

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. «А чего меня объявлять? Я здесь. Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Если захотят меня увидеть — пожалуйста», — заявил он (цитата по БелТА).

Президент сообщил, что СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусскими коллегами. «Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — сказал Лукашенко.

О том, что СБУ объявила белорусского лидера в розыск, 20 октября со ссылкой на украинское МВД сообщили телеграм-каналы и СМИ. Канал «Постовой» опубликовал скриншот с сайта ведомства. Спикер СБУ Артем Дехтяренко впоследствии заявил, что информация о розыске президента Белоруссии не соответствует действительности.

«А кто тебе официально подтвердит? Надо сначала вбросить, посмотреть реакцию», — считает Лукашенко. «Приезжайте, не вопрос» — такой, по словам главы государства, была его первоначальная реакция на сообщения о розыске. «Мы открытые люди, нам бояться нечего», — подчеркнул он.

В октябре СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, представителя МИДа Марию Захарову, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, министра обороны Сергея Шойгу и сотни других российских чиновников и политиков.