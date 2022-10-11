Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 10 окт, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 10 окт, 16:09
АБ «Россия» — о работе банка с предприятиями энергетического сектора РБК+, 10:06
На Украине сообщили о взрывах в шести регионах Политика, 10:06
Как продвигаться на Ozon — площадке с мощнейшими рекламными возможностями Pro, 10:00
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 09:50
Посол ЕС покинул должность в Белоруссии Политика, 09:48
Финансовые рынки под угрозой. С чего может начаться крах — The Economist Pro, 09:44
Риелторы назвали районы Москвы с самыми дешевыми однушками и студиями Недвижимость, 09:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Коммерсантъ» узнал об отказе кабмина дать ЛУКОЙЛу «Надежду» Бизнес, 09:41
Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия Pro, 09:27
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 09:26
Вторая ракетка России снялась с турнира в Сан-Диего из-за травмы Спорт, 09:15
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 09:10
Володин заявил о переполненной из-за Украины чаше терпения Политика, 09:01
Чиновников и артистов наградят за подготовку референдумов в ЛНР и ДНР Политика, 09:00
Политика ,  
0 

Посол ЕС покинул должность в Белоруссии

Посол ЕС Дирк Шубель покинул должность в Белоруссии после отказа Минска продлить визу
Дирк Шубель
Дирк Шубель (Фото: Dirk Schuebel / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Белорусские власти отказались продлевать визу послу Евросоюза в стране Дирку Шубелю, он покинул должность после трех лет работы. Об этом Шубель написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta — запрещенной в России террористической организации).

«Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата», — написал он.

Он обратил внимание, что сам очень сожалеет о таком решении, был готов продолжать работу с Белоруссией в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности.

Обязанности главы представительства ЕС после ухода Шубеля будет исполнять поверенная в делах ЕС в Белоруссии Эвелина Шульц. 6 сентября она была задержана по подозрению в «революционной деятельности». Ее удерживали в милиции в течение двух часов. В ЕС обещали властям Белоруссии «тяжелые последствия» за задержание дипломата.

О проблемах Шубеля с продлением визы о второй половине сентября заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Теги
Белоруссия ЕС дипломат виза
Материалы по теме
В Белоруссии задержали замдиректора магазина из-за повышения цен
Бизнес
Глава Минобороны Белоруссии назвал условие для войны с соседними странами
Политика
Лукашенко заявил о решимости военных защищать Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter