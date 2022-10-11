Посол ЕС покинул должность в Белоруссии

Дирк Шубель (Фото: Dirk Schuebel / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Белорусские власти отказались продлевать визу послу Евросоюза в стране Дирку Шубелю, он покинул должность после трех лет работы. Об этом Шубель написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta — запрещенной в России террористической организации).

«Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата», — написал он.

Он обратил внимание, что сам очень сожалеет о таком решении, был готов продолжать работу с Белоруссией в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности.

Обязанности главы представительства ЕС после ухода Шубеля будет исполнять поверенная в делах ЕС в Белоруссии Эвелина Шульц. 6 сентября она была задержана по подозрению в «революционной деятельности». Ее удерживали в милиции в течение двух часов. В ЕС обещали властям Белоруссии «тяжелые последствия» за задержание дипломата.

О проблемах Шубеля с продлением визы о второй половине сентября заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.