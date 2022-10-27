Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о желании сотрудничать с США на благо мира

Си Цзиньпин заявил о желании сотрудничать с США на благо мира

Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Китай готов искать правильный путь мирного сосуществования вместе с Соединенными Штатами, если он будет основан на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, и такая политика принесет выгоду двум государствам и всему миру. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям, передает CCTV.

Си Цзиньпин назвал текущую ситуацию в мире неспокойной. США и Китай как крупные державы должны развивать связи и укреплять двустороннее сотрудничество для повышения стабильности и определенности в мире, считает он.

На прошедшем в конце октября XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина избрали генеральным секретарем ЦК партии на третий срок.

О том, что Китай и Соединенные Штаты несут ответственность за стабильность в мире, Си Цзиньпин говорил еще в марте. Он назвал безопасность и мир «самым дорогим сокровищем» человечества и заявил, что США и Китай, «будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, должны не только направить китайско-американские отношения в правильное русло, но и взять на себя должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире».

Кризис на Украине — «это не то, что Китай хотел бы видеть», подчеркивал Си Цзиньпин. Происходящее там демонстрирует, что отношения стран не должны доходить до противостояния, отмечал он.

Напряженные отношения между Китаем и США сохраняются уже несколько лет. Когда президентом Соединенных Штатов был Дональд Трамп, Вашингтон усилил санкционное давление на Пекин. В августе этого года раздражителем в отношениях между двумя странам стал Тайвань: на остров, независимость которого Пекин не признает, прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства. Си Цзиньпин за несколько дней до визита предупреждал американского президента Джо Байдена, что тот, кто «играет с огнем, обожжется» и выражал намерение защищать территориальную целостность страны.