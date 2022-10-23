Си Цзиньпин снова стал генсеком и представил новое руководство страны

Си Цзиньпин, как и ожидалось, снова избран генеральным секретарем ЦК КПК. Также после заседания постоянного комитета политбюро ЦК КПК стало известно, кто может возглавить правительство и парламент в период третьего срока Си

Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, и Ли Си (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

В воскресенье, 23 октября, после окончания XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), прошло первое заседание постоянного комитета политбюро Центрального комитета КПК — ключевого органа партии. На нем, как и ожидалось, Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК и главой Центрального военного совета Компартии Китая.

Это третий срок Си Цзиньпина во главе партии, которую он возглавляет с ноября 2012 года. Это также означает, что он останется в должности председателя КНР (его официальное утверждение на этом посту должно пройти в марте будущего года на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей — ВСНП).

Помимо Си Цзиньпина в постоянный комитет вошли Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.

Британская The Guardian прогнозирует, что Ли Цян, секретарь КПК в Шанхае, вероятно, в марте будет назначен следующим главой правительства КНР, сменив на этом посту Ли Кэцяна. «Шанхай исторически является кузницей для руководителей национального уровня в КНР», — поясняет издание свой прогноз.

Чжао Лэцзи, сделавший партийную карьеру в провинции Цинхай и известный своей борьбой с коррупцией, вероятно, займет пост председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, полагает The Guardian, то есть фактически возглавит национальный парламент, став преемником Ли Чжаньшу.

Замены глав правительства и парламента были фактически предрешены решениями завершившегося в субботу съезда КПК, делегаты которого в финальный день форума провели выборы нового состава Центрального комитета КПК — и в него не вошли Ли Кэцян и Ли Чжаньшу.

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Как съезд КПК подготовил перестановки в руководстве Китая

В целом на ХХ съезде КПК Си Цзиньпин укрепил свою власть. Делегаты съезда одобрили поправки в устав КПК, которые признают Си Цзиньпина «ядром партии», а его идеи объявляют «марксизмом XXI века» и «квинтэссенцией китайской культуры и китайского духа». «Съезд единогласно одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, полученные ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин», — говорится в резолюции съезда.

Фактически эти поправки сделали Си Цзиньпина самым могущественным лидером Китая после Мао Цзэдуна. Первые шаги к этому были предприняты на прошлом съезде партии, в 2017 году. Тогда Си представил свою доктрину «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», которая была включена в устав КПК. Этот шаг продемонстрировал широкую партийную поддержку председателя. Затем доктрина была включена и в Конституцию КНР и стала основой развития Китая до 2049 года. Си Цзиньпин стал третьим китайским лидером, представившим собственную доктрину, после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Съезд также избрал новый состав Центрального комитета КПК из 205 человек. При этом в него не вошли не только премьер-министр Ли Кэцян и председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, но и председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян, а также первый заместитель премьера Хань Чжэн. Как пишет газета Financial Times, Ван Ян ранее считался вероятным преемником Ли Кэцяна.

CNBC также отмечает отсутствие в списке новых членов ЦК КПК видных экономических деятелей, которые придерживались относительно либеральных взглядов, включая вице-премьера Лю Хэ, известного по торговым переговорам с США, и главу Госкомитета по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР Го Шуцина.

В целом перестановки в руководящих органах КПК позволили Си Цзиньпину увеличить число своих сторонников в них, отмечает Financial Times. Уже в воскресенье, после обнародования состава политбюро ЦК КПК, гонконгское издание South China Morning Post отметило, что новый состав стал меньше — вместо 25 человек в нем 24.

Почему вывели из зала Ху Цзиньтао

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XX съезд КПК ознаменовался инцидентом, объяснение которому не дали ни власти КНР, ни эксперты. В Сети появились кадры, на которых видно, как перед началом заседания из зала выводят бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао, при этом очевидно, что против его воли. В зале на тот момент не было иностранных журналистов, однако инцидент запечатлела камера агентства «Франс Пресс». Когда представителей медиа пустили в зал, кресло по левую руку от Си Цзиньпина пустовало, а перед ним стояла табличка «Ху Цзиньтао».

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая с 2002 по 2012 год и был председателем КНР с 2003 по 2013 год.

На видеозаписи видно, как к 79-летнему Ху, сидящему на почетном месте рядом с Си Цзиньпином, подходит один из распорядителей и пытается поднять его с кресла, что-то объясняя. Си Цзиньпин молча наблюдает за происходящим. Затем к Ху Цзиньтао подходит высокопоставленный сотрудник секретариата ЦК КПК, после чего двое мужчин выводят его из зала. Уходя, Ху Цзиньтао обменялся несколькими словами с Си Цзиньпином и похлопал по плечу Ли Кэцяна. Характерно, что на открытии съезда Ху присутствовал в зале на протяжении почти двухчасовой речи китайского лидера. Впрочем, агентство Reuters отмечает, что ему потребовалась помощь, для того чтобы пройти к креслу, и сам он выглядел «неуверенно», возможно, из-за проблем со здоровьем.

Эксперт по китайской политике из Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши назвал инцидент с Ху Цзиньтао «просто поразительным». South China Morning Post пишет, что он не только сорвал тщательно спланированную программу съезда, но и привлек к себе значительное внимание в интернете. При этом в китайском сегменте Сети сообщения о произошедшем были стерты, а госагентство «Синьхуа» позже написало, что Ху Цзиньтао вывели из зала из-за плохого самочувствия.