Норвежский суд назвал срок рассмотрения апелляции задержанного Якунина

Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Апелляционный суд Холугаланда в Норвегии в течение этой недели рассмотрит апелляцию об освобождении задержанного за использование дрона соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД, сообщили РБК в суде.

Якунина-младшего задержали 17 октября в норвежском городе Хаммерфест за использование дронов на острове Шпицберген. Как пояснял представитель фонда, Якунин использовал дрон для отдыха в конце августа. Его обвинили в нарушении санкционного законодательства: российским гражданам и компаниям Норвегия запретила использовать дроны на своей территории.

Сам Якунин отмечал, что прибыл в Норвегию как британский подданный (гражданство этой страны он имеет с 2015 года), местом своего постоянного проживания он указал Италию. Однако в его лодке нашли российский паспорт. Суд определил, что Якунина следует считать гражданином России, даже несмотря на наличие другого гражданства.

Защита сына экс-главы РЖД подала апелляцию на решение о задержании Якунина. В документе сказано, что у него нет стимула уклоняться от судебного преследования, поскольку он «может все потерять, избегая судебного преследования в шенгенской стране», имея бизнес в Англии и проживая в Италии.