Посол заявил о согласии Путина и Зеленского приехать на саммит G20
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 в Индонезии в этом году. Об этом изданию The National сообщил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
«Оба согласились [присутствовать]», — сказал Багис. По его словам, ситуация непростая из-за конфликта между двумя странами.
По словам посла, материально-техническая подготовка к приему двух президентов уже ведется.
«Мы решаем, в каких отелях их разместить ― в одном господина Путина и в другом — господина Зеленского», — сказал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат по-прежнему не определен.
Саммит «Большой двадцатки» (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе страны Евросоюза, США, Россию, Китай, Великобританию, Бразилию, Саудовскую Аравию и другие) пройдет 15–16 ноября на острове Бали. Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле.
6 октября президент США Джо Байден допустил, что на ближайшей встрече лидеров «Большой двадцатки» на Бали он может встретиться с Владимиром Путиным. На вопрос, возможна ли встреча и переговоры один на один, Байден ответил: «Посмотрим».
В сентябре Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил, что решение о формате присутствия Путина на саммите G20 будут принимать с учетом фактора безопасности и других аспектов. «Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, <...> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал пресс-секретарь.
19 августа, президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg сказал, что Путин в личной беседе заявил ему о намерении посетить саммит. За день до этого главы государств общались по телефону, а в июне встречались в Москве.
Приехать на саммит может и президент Украины Владимир Зеленский. Страна не входит в состав G20 в отличие от России, однако Индонезия на правах председателя пригласила украинского президента принять участие в мероприятии. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подоляк в интервью Би-би-си говорил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали.