Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20

Посол заявил о согласии Путина и Зеленского приехать на саммит G20

По словам посла Индонезии в ОАЭ, власти сейчас решают технические вопросы, связанные с размещением двух президентов конфликтующих стран. Кремль сообщил, что окончательное решение о формате участия России в G20 еще не принято

Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 в Индонезии в этом году. Об этом изданию The National сообщил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

«Оба согласились [присутствовать]», — сказал Багис. По его словам, ситуация непростая из-за конфликта между двумя странами.

По словам посла, материально-техническая подготовка к приему двух президентов уже ведется.

«Мы решаем, в каких отелях их разместить ― в одном господина Путина и в другом — господина Зеленского», — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат по-прежнему не определен.

Саммит «Большой двадцатки» (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе страны Евросоюза, США, Россию, Китай, Великобританию, Бразилию, Саудовскую Аравию и другие) пройдет 15–16 ноября на острове Бали. Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле.



6 октября президент США Джо Байден допустил, что на ближайшей встрече лидеров «Большой двадцатки» на Бали он может встретиться с Владимиром Путиным. На вопрос, возможна ли встреча и переговоры один на один, Байден ответил: «Посмотрим».

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В сентябре Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил, что решение о формате присутствия Путина на саммите G20 будут принимать с учетом фактора безопасности и других аспектов. «Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, <...> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал пресс-секретарь.