Кремль не увидел шансов улучшить отношения с Британией с приходом Сунака

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 60,16 (+0,32) Инвестиции, 24 окт, 16:22
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 61,16 (-0,03) Инвестиции, 24 окт, 16:22
Махачев попросил Нурмагомедова две недели «не мешать ему жить» Спорт, 14:59
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 14:58
Новый премьер Британии счел нужным завершение конфликта на Украине Политика, 14:55
Вице-премьер попросила уехавших украинцев перезимовать за границей Политика, 14:53
В ЛНР заявили о «сокрушительном ударе» по наемникам в районе Кременной Политика, 14:48
Общепиту нужен персонал: три тренда рынка труда в HoReCa Pro, 14:41
ЦИАН сообщил о резком росте предложения на рынке аренды в мегаполисах Недвижимость, 14:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 14:35
Vertu выпустила в продажу криптотелефон за $41,5 тыс. Крипто, 14:34
Татьяна Филева ушла с поста гендиректора S7 Бизнес, 14:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:20
Песков ответил на идею обмена главы «Мотор Сич» на военнопленных Политика, 14:19
Кремль не увидел шансов улучшить отношения с Британией с приходом Сунака Политика, 14:17
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 14:12
Политика ,  
0 

Кремль не увидел шансов улучшить отношения с Британией с приходом Сунака

Кремль: предпосылок улучшения отношений с Лондоном с приходом Сунака нет
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Москва не видит предпосылок для улучшения отношений с Лондоном в связи с назначением на пост премьер-министра Риши Сунака, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент мы не видим предпосылок, что в обозримой перспективе будут позитивные сдвиги [в отношениях с Россией]», — сказал он.

25 октября король Карл III поручил Сунаку, который до лета этого года был главой Минфина страны, сформировать правительство. Перед этим монарх принял отставку премьера Лиз Трасс, которая провела на этом посту самый короткий срок в истории — полтора месяца. Ранее Трасс возглавляла МИД страны. Она и Сунак представляют Консервативную партию Великобритании.

Причиной отставки Трасс стал ее неудачный план по спасению британской экономики. Среди возможных претендентов на пост главы правительства называли экс-премьера Бориса Джонсона и министра обороны Бена Уоллеса, однако они оба отказались выдвигать свои кандидатуры.

Теги
Дмитрий Песков Лиз Трасс Риши Сунак Великобритания
Материалы по теме
Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании
Политика
«Богатенький Риши»: что известно о новом премьере Великобритании Сунаке
Политика
Почему скандалы не помешали Риши Сунаку стать премьером
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter