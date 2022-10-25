Кремль: предпосылок улучшения отношений с Лондоном с приходом Сунака нет

Кремль не увидел шансов улучшить отношения с Британией с приходом Сунака

Риши Сунак (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Москва не видит предпосылок для улучшения отношений с Лондоном в связи с назначением на пост премьер-министра Риши Сунака, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент мы не видим предпосылок, что в обозримой перспективе будут позитивные сдвиги [в отношениях с Россией]», — сказал он.

25 октября король Карл III поручил Сунаку, который до лета этого года был главой Минфина страны, сформировать правительство. Перед этим монарх принял отставку премьера Лиз Трасс, которая провела на этом посту самый короткий срок в истории — полтора месяца. Ранее Трасс возглавляла МИД страны. Она и Сунак представляют Консервативную партию Великобритании.

Причиной отставки Трасс стал ее неудачный план по спасению британской экономики. Среди возможных претендентов на пост главы правительства называли экс-премьера Бориса Джонсона и министра обороны Бена Уоллеса, однако они оба отказались выдвигать свои кандидатуры.