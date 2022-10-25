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Карл III принял отставку Лиз Трасс
Король Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс
Лиз Трасс
Король Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс во время их последней аудиенции, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
«Досточтимая Элизабет Трасс, член парламента, сегодня утром была на аудиенции у короля и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял», — говорится в сообщении.
В скором времени на аудиенцию к королю прибудет новый премьер-министр, Риши Сунак, которому Карл III предложит сформировать правительство.
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